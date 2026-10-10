Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un desprendimiento en la ladera de una montaña mantiene atrapadas a unas 30 personas dentro del mercadito gastronómico Los Bambúes, ubicado en el sector de Bolívar, en Grecia de Alajuela.

Impactantes imágenes tomadas desde las cercanías muestran el colapso del terreno en la parte alta de la montaña, donde se observa la densa nube de polvo y vapor levantada por la caída de tierra, piedras y árboles entre la vegetación.

Tanto Bomberos como Cruz Roja aseguraron que las personas se encuentran atrapadas en el sitio, sin la posibilidad de poder movilizarse. Cruz Roja aseguró que las maniobras a realizar son de “extrema precaución”.

Otras fotografías del lugar evidencian la magnitud del impacto en el acceso principal del comercio: enorme cantidad de barro, troncos gruesos y escombros tapó por completo el portón de entrada y la vía de salida del local comercial.

Descartan personas sepultadas

En una actualización de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense confirmó que los socorristas desplegados en el sitio inspeccionaron la zona afectada y descartan que existan personas atrapadas o sepultadas bajo los escombros acumulados.

Sin embargo, debido a la cantidad de material que obstruye el acceso, aproximadamente 30 personas, entre clientes y personal del restaurante, continúan sin posibilidad de salir de la propiedad.

En la atención del evento participan unidades de las estaciones de Bomberos de Grecia y Sarchí junto con personal cruzrojista, quienes evalúan el terreno para abrir una ruta segura de evacuación mientras se gestiona maquinaria para remover el tapón de tierra.