Igualdad de género en empresas podrá ser reconocido

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Las empresas y organizaciones del país ya pueden postular sus iniciativas para la IX Edición del Reconocimiento a Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género (BPLIG), impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

La convocatoria está abierta desde este 16 de setiembre y hasta el 16 de noviembre de 2026, y busca identificar y visibilizar acciones que contribuyan a reducir las brechas de género en los espacios de trabajo.

Entre las iniciativas que pueden postularse se encuentran programas para aumentar la participación de mujeres en puestos de liderazgo, políticas de igualdad salarial, horarios flexibles, medidas para facilitar el cuido de personas dependientes, protocolos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y contratación de mujeres en áreas STEM.

También pueden participar organizaciones con programas de salud integral, iniciativas con proveedores liderados por mujeres o acciones de inclusión financiera con perspectiva de género.

Además del reconocimiento público, las organizaciones que resulten galardonadas pueden fortalecer su posicionamiento y obtener ventajas competitivas en procesos de contratación pública, mediante criterios de sostenibilidad social relacionados con la igualdad de género.

Desde 2017, el INAMU ha reconocido más de 90 buenas prácticas desarrolladas por organizaciones públicas y privadas del país, con el objetivo de compartir experiencias que puedan ser replicadas en otros sectores.

Las empresas y organizaciones interesadas pueden solicitar información o enviar sus postulaciones al correo [email protected] o llamar al 1125 del INAMU.