Iglesia pide prioridad para salud y agro en próximo gobierno

Más de 154.000 personas sin empleo formal y una creciente presión sobre servicios esenciales como el sector salud y agro marcan el panorama que, según la Iglesia, deben ser ejes prioritarios en la agenda del próximo gobierno. El arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, advirtió sobre la urgencia de atender el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.

“Es una exigencia de justicia dar respuesta entonces a la lista de pacientes que requieren atención médica inmediata. No podemos permitir el dolor y la angustia; y también el desembolso de la deuda estatal a la caja se hace urgente”, afirmó, al tiempo que defendió el papel de la seguridad social como pilar del país.

En materia agrícola, el jerarca insistió en reducir la dependencia externa y fortalecer la producción nacional, esto para la garantizar “la disponibilidad de alimentos, pues un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos del exterior”, señaló el monseñor.

A partir de ese escenario, Quirós vinculó estas prioridades con la inversión social y el impacto en la población, al señalar que “no podemos quedarnos indiferentes ante el empobrecimiento de muchos hermanos, la falta de oportunidad laboral especialmente jóvenes y mujeres”, indicó.

El representante de la Iglesia también incluyó la atención a poblaciones vulnerables dentro de este enfoque, enfocado principalmente en “nuestros hermanos migrantes debe ser por razón de su dignidad como personas y como una manera también de estar cerca de quien sale de su país, muchas veces no por opción, sino por obligación”, señaló.

La Iglesia reiteró que los retos para el próximo gobierno deben enfocarse en lo social, y en mantener la inversión en sectores clave para el desarrollo del país.