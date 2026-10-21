Identifican víctimas de mortal vuelco en la Ruta 27: OIJ detalla 

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las dos personas que fallecieron en el mortal vuelco ocurrido la madrugada de este miércoles, en la Ruta 27, en el sector de Pozos de Santa Ana, cerca del puente sobre el río Corrogres.

Según detallaron las autoridades judiciales, las víctimas son un hombre de apellido McDonald, de 38 años, y una mujer de apellido Zúñiga, de 41 años.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

En el vehículo también viajaban otras dos personas que resultaron heridas: una mujer de apellido Valverde, de 37 años, y un hombre de apellido McDonald, de 40 años. Ambos fueron trasladados por la Cruz Roja a un centro médico.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el reporte del accidente ingresó alrededor de las 4:00 a.m. Las cuatro personas viajaban en un automóvil cuando, por razones que aún investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

Esto habría provocado que el carro chocara contra una señal de tránsito y posteriormente contra un muro. Una cámara de seguridad en la Ruta 27 captó el momento del accidente, en el que se observa el impacto y cómo el vehículo vuelca y da varias vueltas sobre la vía.

Los cuerpos de las dos víctimas mortales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.