El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el accidente de tránsito que tuvo lugar la tarde del domingo en donde una motocicleta colisionó contra un caballo.

El hecho se registró en Katira de Guatuso, y las autoridades recibieron la alerta a las 6:30 p.m.

Según destacan las autoridades, las personas afectadas viajaban en motocicleta cuando en el camino chocaron contra el animal.

Producto del impacto, el conductor fue declarado fallecido en el lugar, mientras que una mujer menor de edad fue llevada a un centro médico, donde fue declarada sin signos vitales.

Identidades de las víctimas:

Masculino de apellido González de 22 años.

Femenina menor de 17 años.

Además, cabe destacar que el animal también perdió la vida.

Los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.