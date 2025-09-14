El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las víctimas del aparatoso accidente ocurrido la madrugada de este domingo en la Ruta 1, a la altura del peaje en Río Segundo de Alajuela.

El incidente se registró alrededor de las 2:55 a. m., cuando un vehículo colisionó contra la estructura de la caseta de cobro.

“En apariencia el vehículo, por razones que se desconocen, habría colisionado contra este objeto fijo”, indicó el OIJ.

“En este sitio fallece un masculino de apellido González de 22 años, el cual presuntamente era el conductor de este automóvil y resulta herida una femenina de apellido Muñoz de 19 la cual fue trasladada al centro médico para ser atendida”, agregó la Policía Judicial.

Mortal accidente en Alajuela.

La mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, mientras que el cuerpo del joven fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para determinar las causas del accidente.