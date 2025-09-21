Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en Caldera, Puntarenas, dejando como saldo la muerte de una persona.

Durante la mañana, las autoridades judiciales identificaron a la vícitma mortal como un hombre de 40 años identificado con el apellido Rosales.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:42 a.m., cuando el vehículo en el que viajaba Rosales colisionó de manera frontal contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

A raíz del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, además del fallecido, 3 personas que viajaban en los vehículos involucrados fueron trasladadas en condición estable a un centro médico.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mientras se investiga la dinámica exacta del accidente y las causas que lo originaron.

El paso vehicular por la zona permaneció cerrado durante las labores de levantamiento.