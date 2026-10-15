Identifican víctima de mortal choque en la Ruta 27: OIJ detalla 

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al conductor que murió en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves, en la Ruta 27, en el sector de Atenas, cerca del peaje de Turrúcares en Alajuela.

Se trata de un hombre de apellido De la O, de 32 años, quien falleció tras una colisión entre dos vehículos livianos, cuyas circunstancias se encuentran bajo investigación.

Según el reporte preliminar del OIJ, la información sobre el accidente ingresó a las 4:45 a. m. En apariencia, el hombre viajaba en uno de los vehículos involucrados y, por razones que se desconocen, habría colisionado contra el otro automóvil. Debido al impacto, murió en el sitio.

Según la versión preliminar brindada por el oficial de tránsito a cargo de la escena, el accidente habría ocurrido cuando uno de los vehículos realizó un posible falso adelantamiento y colisionó de frente contra el automóvil que circulaba en sentido contrario.

En el accidente también resultaron heridas otras dos personas, quienes fueron trasladadas en condición crítica al Hospital del Trauma, de acuerdo con la información brindada por las autoridades que atendieron la emergencia.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para que se le practique la autopsia correspondiente.

Debido a las labores de atención e investigación, la Ruta 27 permaneció completamente cerrada durante la mañana. Las autoridades habían previsto habilitar el paso cerca de las 8:30 a.m., una vez concluyeran los trabajos en la escena.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el mortal accidente.