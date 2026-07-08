Identifican víctima de mortal atropello: conductor se dio a la fuga 

Un hombre de apellido Corrales, de 35 años, fue identificado como la víctima mortal de un atropello ocurrido la noche del martes en Matina, Limón, donde el conductor responsable escapó del lugar.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió alrededor de las 8:00 p. m.

“Se encontraba caminando sobre vía pública y supuestamente es atropellado por un vehículo que aparentemente viajaba a alta velocidad. Supuestamente el mismo se da a la fuga”, explicó el OIJ.

El hecho se registró sobre la Ruta 32, en las cercanías del barrio 26 Millas. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la investigación para identificar y localizar al conductor involucrado en el atropello.