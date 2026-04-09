Un hombre de 29 años, de apellido Esquivel, fue identificado como la víctima mortal de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el sector de El Tigre, en Sarapiquí.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 6:00 a. m., cuando el ahora fallecido viajaba en un automóvil junto a su pareja sentimental en sentido de Puerto Viejo hacia Guápiles.

Aparatoso accidente en Sarapiquí. Foto: cortesía corresponsal Alfie Gatgens.

Según las autoridades, por razones que aún no están claras, el conductor de un vehículo tipo pick-up que se desplazaba en sentido contrario habría perdido el control, invadiendo parcialmente el carril por el que circulaba Esquivel, lo que provocó la colisión entre ambos vehículos.

Aparatoso accidente en Sarapiquí.

El impacto fue de tal magnitud que el hombre falleció en el sitio. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La mujer que lo acompañaba fue llevada a un centro médico, al igual que el conductor del pick-up involucrado en el accidente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ de Sarapiquí para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.