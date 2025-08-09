Un mortal accidente de tránsito ocurrió este viernes en horas de la mañana, en el sector de Belén, en Carrillo, Guanacaste.

La víctima es un masculino de apellido Chavarría y de 40 años, quien viajaba en su motocicleta cuando fue impactado por un automóvil que venía en sentido contrario.

Por razones desconocidas, según testigos, invadió el carril en el que transitaba Chavarría, ocasionando un choque frontal.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

Al llegar al lugar, la Cruz Roja Costarricense, declara al masculino sin signos vitales.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

De momento, el caso se encuentra bajo investigación.