El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre asesinado dentro de un supermercado en Aguas Zarcas de San Carlos.
Se trata de un sujeto de apellido Cambronero de 34 años, quien murió dentro del establecimiento producto de los múltiples impactos recibidos.
Reportes oficiales indican que los hechos ocurrieron pasadas las 7:00 p.m. cuando, en apariencia, el ahora fallecido estaba frente a un supermercado y dos hombres se acercaron para dispararle.
La víctima corrió adentro del establecimiento y los sospechosos lo persiguieron hasta dispararle en múltiples ocasiones.
El fallecido recibió múltiples impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades superiores. En apariencia, le dispararon hasta en 13 ocasiones.
Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga en motocicleta.
El Organismo de Investigación Judicial confirmaron que hay un hombre detenido, para investigación, ya que se presume tuvo algún tipo de participación, sin embargo, se aclara que no fue quien disparó.