Identifican víctima de atropello en San Pedro de Montes de Oca

Un hombre de 43 años, identificado con el apellido Ruiz, perdió la vida la noche del martes tras ser impactado por un vehículo en el sector de San Pedro de Montes de Oca, en San José.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ruiz transitaba por la vía pública cuando, por razones que aún se desconocen, habría invadido el carril por el que circulaba el automóvil.

El fuerte impacto provocó el fallecimiento del peatón en el sitio del suceso.

Tras el reporte, personal judicial se apersonó a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar oficialmente las causas del deceso.

No se brindaron detalles adicionales sobre el conductor del vehículo involucrado en el hecho.