Un hombre identificado con el apellido Hernández, de 66 años, falleció la tarde de este lunes tras ser atropellado en San José centro.

El hecho se dio específicamente en avenida 5, calle 4, en las cercanías de la terminal de buses La 400, en el distrito de La Merced.

Atropello en San José. Fotografía Mauricio Aguilar.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., cuando, según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el adulto mayor intentó cruzar la vía.

“La versión preliminar es que este masculino intentó cruzar la calle y en ese momento fue atropellado por un vehículo el cual se dio a la fuga”, indicó el OIJ.

Atropello en San José. Fotografía Mauricio Aguilar.

Pese a la llegada de los cuerpos de emergencia, los socorristas de la Cruz Roja confirmaron que el hombre no presentaba signos de vida.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que agentes judiciales mantienen la investigación en curso para dar con el vehículo y el conductor involucrados en el hecho.