Identifican víctima de accidente en San José: OIJ detalla lo ocurrido

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló lo ocurrido esta mañana en San José centro donde hubo una colisión entre una motocicleta y un carro.

A raíz del choque, un hombre, identificado de apellido Barquero, de 33 años, murió en el lugar tras el accidente dado cerca de las 7:00 a.m. en el distrito Catedral.

Según lo reportado por las autoridades judiciales, en una intersección, fue donde se dio el choque entre la moto y carro. El conductor perdió el control e impactó contra un árbol.

Fotos de la escena:

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta