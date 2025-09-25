Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), determinaron la identidad del turista alemán fallecido en Quepos.

Se trataría de un hombre de apellido Rüdiger de 60 años, quien apareció con impactos de bala en su cuerpo.

“Indicamos que según el resultado de la Sección de Patología Forense, con el apoyo de los peritos en lofoscopia del Archivo Criminal, se logró determinar que el masculino respondía al apellido Rüdiger de 60 años y de nacionalidad Alemana”, señaló el OIJ.

Este hombre fue encontrado enterrado en finca en Quepos junto a su pareja, una mujer de apellido Daxer de nacionalidad austriaca de 57 años.

Estos cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la Finca Cerros de Quepos y estaban enterrados dentro de la propiedad.