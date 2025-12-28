Identifican a personas fallecidas en playa Esterillos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó las identidades de las tres personas que fallecieron tras un accidente acuático en playa Esterillos, Parrita.

Se trata de dos hombres, uno de apellido Acuña de 55 años y otro apellidado Abrahams de 56 años.

Mientras que la tercera víctima es una mujer de apellido Cortés de 41 años,

A pesar de que el accidente acuático ocurrió en horas de la tarde del sábado, el tercer cuerpo (hombre) fue ubicado hasta las 11:00 p.m. en el sector de Esterillos oeste y los familiares de la víctima confirmaron la identidad.

El OIJ trasladó los tres cuerpos a medicatura forense para realizar el informe respectivo, ya que la Cruz Roja indicó que las muertes ocurrieron por sumersión.

En apariencia, una ola habría sorprendido a las personas y los habría arrastrado mar adentro, lo que los alejó de la orilla de la playa, provocándoles la muerte.