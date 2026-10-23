Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un joven de 20 años, de apellido Simpson, murió tras ser atacado a balazos la tarde del jueves, en barrio Pueblo Nuevo, en Limón. El hecho ocurrió a 100 metros de un centro educativo.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:00 p.m., cuando Simpson se encontraba en vía pública y llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Foto: Raúl Cascante

Los sospechosos comenzaron a dispararle en varias ocasiones. Ante el ataque, el joven corrió por la acera en dirección a su motocicleta, que estaba estacionada a pocos metros, aparentemente con la intención de escapar.

Sin embargo, los sujetos lo alcanzaron y continuaron disparándole. El joven sufrió heridas en la cabeza, el cuello y el tórax, que le causaron la muerte en el sitio.

Además, los sospechosos se llevaron la motocicleta de la víctima y huyeron.

Foto: corresponsal Raúl Cascante

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón atendieron el caso alrededor de las 7:00 p.m. y realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Las autoridades mantienen la investigación para identificar a los responsables y determinar su paradero.