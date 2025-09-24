Un hombre de 42 años, identificado con el apellido Valverde, murió la noche del martes tras recibir múltiples impactos de bala en vía pública en Poás de Alajuela.

En el mismo hecho resultó herida una mujer de 48 años, apellidada Quesada, quien fue trasladada a un centro médico local.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se dieron alrededor de las 7:00 p.m., cuando las víctimas viajaban a bordo de un vehículo.

Fotografía cortesía corresponsal Roger Soto.

“El ahora fallecido y la femenina viajaban a bordo de un vehículo cuando aparentemente fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta y quienes en apariencia fueron los que les dispararon en múltiples ocasiones”, explicó el OIJ.

Valverde, quien conducía el vehículo, falleció en el lugar a causa de heridas en cuello, abdomen, espalda y piernas. Quesada, por su parte, presentaba heridas de bala en las extremidades inferiores.

Fotografía cortesía corresponsal Roger Soto

Versiones preliminares indican que se trataría de un intento de bajonazo, pero las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

“En el sitio falleció el masculino que era quien conducía el vehículo y la femenina fue trasladada a un centro médico local”, agregó el OIJ.

Oficiales que custodiaron y atendieron la escena lograron dar con una motocicleta, la cual, en apariencia, sería en la que viajaban los sospechosos, quienes se encuentran en fuga.

El caso se mantiene en investigación por parte de los agentes del OIJ de Alajuela.