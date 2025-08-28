El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Sandí, de 32 años, al hombre que murió la noche del miércoles tras un ataque a balazos ocurrido en un lavacar en el sector de Nazareth en Pococí de Limón.

De acuerdo con el OIJ, los hechos se reportaron cerca de las 7:20 p.m., cuando 2 sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al sitio y abrieron fuego contra 2 hombres que se encontraban en el lugar.

Fotografía cortesía.

“En este sector se encontraron dos masculinos y aparentemente son abordados por dos sujetos, los cuales se habrían desplazado en una motocicleta hasta dicho sector y habrían abordado a estos sujetos, a los cuales aparentemente les habrían disparado en múltiples ocasiones con proyectil de arma de fuego“, explicó el OIJ.

Fotografía cortesía.

“En el sitio fallece un masculino de apellido Sandí de 32 años, mientras que otro de apellido Fallas de 27 años resulta herido con heridas leves y es trasladado al hospital de Guápiles, donde lo atienden y ayer mismo le dan la salida”, agregó el OIJ.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva.

El caso permanece en investigación.