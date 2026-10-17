Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como un hombre de apellido Navarro, de 41 años, a la víctima del homicidio ocurrido la mañana de este sábado en San Miguel de Desamparados, San José.

De acuerdo con la información judicial, los hechos se registraron alrededor de las 11 a.m., cuando Navarro conducía un automóvil en sentido de San Miguel hacia el centro de Desamparados.

Según la versión preliminar, el hombre habría sido interceptado por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes aparentemente le dispararon en múltiples ocasiones. Producto del ataque, perdió el control del vehículo y colisionó contra un montículo de tierra.

Ataque armado en Desamparados.

Posteriormente, los sospechosos se habrían acercado al automóvil y disparado nuevamente contra la víctima, quien recibió múltiples heridas de arma de fuego en el tórax y los brazos. El hombre falleció en el sitio.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios y de la Sección de Homicidios del OIJ realizaron las diligencias correspondientes en la escena, donde recolectaron indicios balísticos que serán enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la autopsia respectiva.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y dar con los responsables.