Una discusión entre familiares terminó en tragedia el miércoles en el sector de Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, donde un hombre perdió la vida tras recibir varias heridas con arma blanca.

“La información preliminar que se maneja es que al parecer se habría dado una riña entre dos masculinos, donde uno de estos habría sacado un arma blanca e hirió al ofendido a nivel del rostro”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue trasladada en un vehículo particular hacia el Hospital San Rafael de Alajuela, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Fotografía: Roger Soto.

“Este fue identificado por los agentes del OIJ de Alajuela como un masculino de apellido Ortiz de 24 años”, agregó el OIJ.

En cuanto al sospechoso, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública y presentado ante el Ministerio Público, mientras las autoridades judiciales continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con versiones preliminares, la agresión habría ocurrido durante una discusión familiar. Los motivos que originaron la riña aún se encuentran bajo análisis por parte de las autoridades.

Con información del corresponsal Roger Soto.