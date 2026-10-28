Identifican a víctimas tras vuelco de autobús en Sarapiquí

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El organismo de Investigación Judicial identificó a dos de las víctimas tras el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Se trata de una mujer de apellido Brenes de 62 años y otra de apellido Ruiz de 70 años y de nacionalidad nicaragüense.

El jefe de Urgencias del Hospital de Guápiles, Alonso Román, confirmó a Grupo Extra sobre una tercera persona fallecida, sin embargo, no ha trascendido la identidad de la víctima.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a 54 pacientes tras el accidente, que requirió la movilización de cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas.

Foto: Issac Villalta.

De acuerdo con el reporte de la institución, dos mujeres fallecieron durante la atención de la emergencia. Una adulta mayor fue declarada sin signos vitales en el lugar del accidente, mientras que una segunda mujer adulta fue declarada sin signos vitales por personal paramédico durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

Foto: Issac Villalta.

Siete pacientes en condición crítica

Del total de personas atendidas, siete fueron clasificadas en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 no requirieron traslado a un centro médico.

Los pacientes fueron llevados a distintos centros de salud, entre ellos la Clínica de Río Frío, la Clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, el Hospital de Guápiles, el Hospital de San Carlos y el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, según su condición.

Durante las labores de rescate, cuatro personas quedaron prensadas dentro del autobús, por lo que los equipos de emergencia utilizaron herramientas especializadas para liberarlas.

Foto: Issac Villalta.

La emergencia se registró en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí.

En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que había salido de Anita Grande de Jiménez rumbo a un balneario en La Fortuna.

Foto: Issac Villalta.

La Cruz Roja Costarricense lamentó el fallecimiento de las pacientes y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.