Identifican a víctimas tras vuelco de autobús en Sarapiquí

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El organismo de Investigación Judicial identificó a dos de las víctimas tras el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.
Se trata de una mujer de apellido Brenes de 62 años y otra de apellido Ruiz de 70 años y de nacionalidad nicaragüense.
El jefe de Urgencias del Hospital de Guápiles, Alonso Román, confirmó a Grupo Extra sobre una tercera persona fallecida, sin embargo, no ha trascendido la identidad de la víctima.
La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a 54 pacientes tras el accidente, que requirió la movilización de cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas.
De acuerdo con el reporte de la institución, dos mujeres fallecieron durante la atención de la emergencia. Una adulta mayor fue declarada sin signos vitales en el lugar del accidente, mientras que una segunda mujer adulta fue declarada sin signos vitales por personal paramédico durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.
La emergencia se registró en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí.
En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que había salido de Anita Grande de Jiménez rumbo a un balneario en La Fortuna.
La Cruz Roja Costarricense lamentó el fallecimiento de las pacientes y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.