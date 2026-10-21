Identifican a víctimas de ataque armado en Siquirres

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a tres personas, una pareja y otro hombre, víctimas de un ataque armado en vía pública en el sector del barrio Las Palmiras de Siquirres, Limón.

Se trata de un hombre fallecido de apellido Mondragón, de 38 años, una mujer herida de apellido Molina, de 32 años, y otro hombre herido, una víctima colateral del incidente, de apellido Calderón, de 30 años.

EL hecho ocurrió a eso de las 7:12 p.m del martes, cuando la pareja iba a ingresar a su vivienda y fue atacada a balazos por unos sujetos.

El hombre falleció en el sitio debido a varios impactos en la cabeza y tórax, mientras que la mujer mantenía un impacto en la cabeza, por lo que fue trasladada al Calderón Guardia.

Los agentes judiciales mantienen la investigación del caso para dar con los responsables del ataque.