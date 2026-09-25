Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que falleció tras ser asaltado por dos sujetos mediante la técnica de inmovilización tipo candado chino.

Se trata de un hombre de apellido López de nacionalidad nicaragüense.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:29 p.m en el sector de Hospital, en San José. La víctima se encontraba afuera de un establecimiento en apariencia conversando con los sospechosos, cuando estos lo atacan con dicha técnica y le roban sus pertenencias.

El hombre quedó acostado sobre la acera sin poder moverse, mientras que los sujetos huyeron.

Minutos más tarde, fue declarado fallecido por la Cruz Roja Costarricense.

Agentes judiciales se apersonaron a la escena para el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación.