Identifican a víctima de mortal choque en Heredia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a un hombre que perdió la vida tras chocar contra un vehículo en el sector de Pirro, en Heredia.

La víctima era de apellido Artavia, de 45 años.

Según agentes judiciales, el accidente ocurrió a eso de las 3:36 a.m, cuando la víctima viajaba de norte a sur y, al llegar a una intersección, colisionó contra otro vehículo que transitaba en sentido este a oeste.

Producto del impacto, Artavia falleció en el sitio, mientras que el conductor del otro vehículo, identificado con el apellido Rojas, de 33 años, quedó detenido por órdenes de la Fiscalía de Heredia.

El OIJ se apersonó al lugar para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.