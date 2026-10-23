Identifican a víctima de mortal accidente en San Carlos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a un hombre de apellido Santamaría de 50 años, quien perdió la vida tras un accidente de tránsito en Florencia de San Carlos.

De acuerdo con los agentes judiciales, la víctima transitaba a bordo de una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, habría perdido el control y habría colisionado contra la carreta de un tráiler que se encontraba estacionado.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar por las autoridades correspondientes.

El OIJ remitió el cuerpo a la morgue judicial para la respectiva autopsia.