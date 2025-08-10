Una colisión entre 2 vehículos en la autopista Florencio del Castillo dejó como saldo la muerte de una mujer y al menos 3 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Max Peralta de Cartago.

Fotografía: Joaquín Salas

La mujer fallecida fue identificada con el apellido Martínez, de 45 años, y de nacionalidad nicaragüense.

El vehículo en el que viajaba transportaba a una familia que presuntamente se dirigía a Nicaragua para reunirse con sus seres queridos.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 a.m., cuando la víctima, que viajaba como acompañante en un vehículo, sufrió un accidente tras que el conductor aparentemente perdió el control, impactando primero contra una valla y luego contra un árbol.

Fotografía: Joaquín Salas

Las autoridades aún investigan las causas que habrían provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.