Un oficial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) falleció la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta 27, a la altura de Turrúcares de Alajuela.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Blandón, de 35 años, quien viajaba en su motocicleta particular al momento del incidente.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:43 a.m. por la colisión de una motocicleta contra un vehículo liviano y un tráiler, en las cercanías del Centro de Atención Integral (CAR). Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron al motociclista, pero lo declararon sin signos de vida debido a múltiples traumas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó sobre el caso.

“Lo que se maneja preliminarmente es que aparentemente la víctima viajaba en una motocicleta y al parecer habría colisionado en primera instancia contra un vehículo, por lo que perdió el control de la moto y este volvió a colisionar contra un camión”, indicaron las autoridades.

La Ruta 27 permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias en el lugar.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para esclarecer con exactitud la dinámica del accidente.