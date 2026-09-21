Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la pareja, que fue hallada sin vida, amordazada y con evidentes signos de violencia en su propia casa, en la comunidad de Paso Canoas, en el cantón de Corredores, Zona Sur del país.

Se trata de un hombre de apellido Vindas de 39 años y una mujer de apellido González de 25 años.

De acuerdo con los agentes judiciales, entre cuatro y cinco sujetos llegaron a la vivienda de las víctimas con aparentes distintivos del OIJ, por razones que aún se encuentran en investigación, amordazaron a la pareja y les dispararon en la cabeza, ocasionándoles la muerte en el sitio.

Los sospechosos huyeron del lugar; sin embargo, las autoridades ubicaron un casquillo de AR-15 en el sitio.

Los cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial para el trámite correspondiente.