Las autoridades identificaron a las dos personas que murieron en la balacera ocurrida la noche del miércoles en Paquita de Quepos. Se trata de Reny Rojas Badilla, de 26 años, con antecedentes por homicidio, portación ilegal de arma y amenazas agravadas, y Susana Rodríguez Mora, de 28 años, quien no tenía expediente judicial.

La Cruz Roja confirmó que ambos fueron declarados sin vida en el lugar, tras recibir múltiples impactos de bala alrededor de las 7:09 p.m.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio de Seguridad Pública para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.