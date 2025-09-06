Una aparatosa colisión tuvo lugar la noche del viernes en el sector de Ochomogo, Cartago, cerca de la estación de servicio Cristo Rey.

Este suceso dejó como saldo una persona fallecida y 2 heridos críticos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el suceso, en donde destacan que los hechos se dieron pasadas las 7:00 p.m.

Según destacan las autoridades, la víctima mortal fue identificada como una mujer de apellido Campos, de 18 años.

Sobre los hechos

El OIJ destacó que 3 personas viajaban en el vehículo, cuando por razones que no están claras sufrieron una colisión.

En primera instancia el automóvil colisionó contra una valla divisoria, para posteriormente finalizar chocando con un poste.

Producto del impacto, la joven de 18 años perdió la vida en el sitio. Por otro lado, las otras 2 personas, un hombre que conducía y otra mujer, fueron trasladados críticos a al Hospital de Cartago.

El cuerpo de la fallecida fue remitido a la Morgue Judicial.

El caso está en investigación para esclarecer con exactitud los hechos que provocaron este accidente de tránsito.