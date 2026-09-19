Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una mujer de 42 años, de apellido Martínez, fue asesinada a balazos la tarde del viernes, dentro de una vivienda ubicada en Estrada, en Carrandí de Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron después de la 1:00 p.m., cuando dos sujetos aparentemente llegaron hasta la vivienda a bordo de una motocicleta.

Uno de los sospechosos se habría bajado del vehículo, ingresó a la casa y, en apariencia, disparó en varias ocasiones contra Martínez.

Foto: Corresponsal Naun Mora

La mujer intentó escapar hacia la parte trasera de la vivienda, pero cayó en el patio, donde falleció producto de las heridas de bala que recibió en el tórax y la espalda.

Durante el ataque, otra mujer que se encontraba dentro de la vivienda resultó herida en una pierna y fue trasladada a un centro médico en Limón.

Los sospechosos huyeron del lugar después del ataque. Agentes del OIJ de Batán se encargaron de la escena y del levantamiento del cuerpo.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar el móvil del homicidio, esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.