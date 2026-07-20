Identifican a las 4 víctimas de brutal ataque armado dentro de casa 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las cuatro personas que resultaron heridas durante el violento ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes dentro de una vivienda en Turrialba, Cartago.

Las víctimas corresponden a dos hombres de apellido Astúa, de 73 y 23 años (padre e hijo), además de un hombre de apellido Solano, de 65 años, y otro de apellido Rojas, de 25 años.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

De acuerdo con la investigación preliminar, la alerta ingresó a las 12:33 a. m. Las autoridades presumen que al menos dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda y dispararon en múltiples ocasiones hacia el interior del inmueble, donde se encontraban las víctimas.

El adulto mayor de 73 años sufrió heridas de bala en el pecho y el abdomen, mientras que su hijo, de 23 años, presentaba impactos en el tórax y una de sus piernas. Por su parte, Solano resultó herido en el rostro y Rojas recibió un disparo a la altura del tórax.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Los cuatro fueron trasladados a un centro médico para recibir atención especializada. Según la Cruz Roja Costarricense, tres ingresaron en condición crítica y uno en condición urgente al Hospital William Allen de Turrialba.

Durante la inspección de la escena, los agentes judiciales recolectaron múltiples indicios balísticos calibre 5.56, que serán analizados por el Laboratorio de Ciencias Forenses.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

El OIJ mantiene la investigación para determinar el móvil del ataque.