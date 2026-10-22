Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Mora, de 19 años, al joven que perdió la vida tras un choque entre dos motocicletas ocurrido la noche del miércoles en Paquera, Puntarenas.

Según la información preliminar del OIJ, el accidente ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. en vía pública, en Río Grande, específicamente en la entrada al sector de Punta del Río.

En apariencia, Mora conducía una de las motocicletas involucradas, mientras que la otra era manejada por un hombre de apellido Jiménez, de 21 años, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Accidente en Puntarenas. Foto: corresponsal Isaí Díaz.

El joven de 19 años falleció en el lugar. Agentes judiciales de Cóbano realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.