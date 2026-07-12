Identifican a joven fallecido tras accidente acuático en Quepos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que perdió la vida la tarde del sábado en Playa Linda, Quepos, como de apellido Araya, de 29 años.

Las autoridades judiciales recibieron el reporte del suceso cerca de las 6:05 p.m. del 11 de julio, tras confirmarse el fallecimiento por sumersión en el sector costero de Puntarenas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven ingresó al mar y, por razones que se mantienen bajo estudio, fue perdido de vista durante varios minutos.

Personal de guardavidas logró realizar el rescate de forma efectiva; sin embargo, al momento de extraerlo, Araya ya se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Pese a que los equipos de emergencia, que se desplazaron en dos unidades básicas, aplicaron maniobras de reanimación, el paciente no respondió a los estímulos y fue declarado fallecido en el lugar.

En el sitio también se atendió a dos personas más que se encontraban fuera del agua, quienes no requirieron ser trasladadas a un centro médico.