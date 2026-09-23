Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un joven de apellido López, de 26 años, fue identificado como la víctima de un violento ataque a balazos registrado la noche de este martes en La Roxana de Pococí, Limón.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. en el sector conocido como Luis XV, cuando el joven se encontraba dentro de su vivienda.

En apariencia, dos sujetos llegaron hasta la propiedad a bordo de una motocicleta y llamaron a López para que saliera de la casa.

Al atender el llamado y salir de la vivienda, el joven habría sido sorprendido por los sospechosos, quienes, sin mediar palabra y por razones que todavía se investigan, realizaron múltiples disparos.

López recibió impactos de bala en varias partes del cuerpo, específicamente en la cabeza, mandíbula, brazo, pierna derecha y tórax.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Unos 20 indicios balísticos

Agentes judiciales se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección de la escena y recolectaron aproximadamente 20 indicios balísticos, que serán sometidos a los respectivos análisis.

El caso permanece bajo investigación del OIJ con el objetivo de determinar el móvil del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables.