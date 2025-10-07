El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Manzanares, de 21 años, al joven que fue asesinado la tarde del lunes dentro de una barbería frente a Zona Centro en San Rafael Abajo de Desamparados.

Según informó la policía judicial, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena del crimen.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Se trata del homicidio de un masculino de apellido Manzanares de 21 años, quien presenta heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y pierna derecha”, indicó el OIJ.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 p.m., al costado norte de un centro comercial ubicado en el sector, donde la víctima se encontraba en una barbería.

“De acuerdo a la versión preliminar, llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo que uno de ellos se baja y en apariencia empieza a disparar hacia lo interno de dicha barbería, impactando al ahora fallecido, quien quedó sin vida en el sitio”, agregó el OIJ.

Foto: Mauricio Aguilar.

Otro hombre resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un centro médico en San José, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

El cuerpo de Manzanares fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Foto: Mauricio Aguilar.

“En el sitio los agentes judiciales realizaron la inspección ocular del lugar y recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados”, detalló el OIJ.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil y dar con los responsables del homicidio.