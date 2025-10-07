El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Manzanares, de 21 años, al joven que fue asesinado la tarde del lunes dentro de una barbería frente a Zona Centro en San Rafael Abajo de Desamparados.
Según informó la policía judicial, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena del crimen.
“Se trata del homicidio de un masculino de apellido Manzanares de 21 años, quien presenta heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y pierna derecha”, indicó el OIJ.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 p.m., al costado norte de un centro comercial ubicado en el sector, donde la víctima se encontraba en una barbería.
“De acuerdo a la versión preliminar, llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo que uno de ellos se baja y en apariencia empieza a disparar hacia lo interno de dicha barbería, impactando al ahora fallecido, quien quedó sin vida en el sitio”, agregó el OIJ.
Otro hombre resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un centro médico en San José, aunque hasta el momento no ha sido identificado.
El cuerpo de Manzanares fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.
“En el sitio los agentes judiciales realizaron la inspección ocular del lugar y recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados”, detalló el OIJ.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil y dar con los responsables del homicidio.