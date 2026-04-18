Identifican a joven ahogado en Barva de Heredia

En el sector de Tururu

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El joven que murió ahogado en una poza de Tururu, en San Pablo de Barva, Heredia, tenía 19 años de acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Foto: Cruz Roja

La víctima fue identificada con el apellido Arrieta, y según el reporte, se bañaba en el sitio cuando sufrió el accidente acuático.

Foto: Cruz Roja

Pese a los esfuerzos de rescatistas de Cruz Roja, el joven fue declarado sin vida en el sitio y remitido a la morgue judicial para su autopsia.

Foto: Cruz Roja

La emergencia se suscitó cerca de la 1:30 p.m. de este sábado, y fue atendido por buzos de la Benemérita.