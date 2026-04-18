Identifican a joven ahogado en Barva de Heredia

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El joven que murió ahogado en una poza de Tururu, en San Pablo de Barva, Heredia, tenía 19 años de acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Foto: Cruz Roja

La víctima fue identificada con el apellido Arrieta, y según el reporte, se bañaba en el sitio cuando sufrió el accidente acuático.

Foto: Cruz Roja

Pese a los esfuerzos de rescatistas de Cruz Roja, el joven fue declarado sin vida en el sitio y remitido a la morgue judicial para su autopsia.

Foto: Cruz Roja

La emergencia se suscitó cerca de la 1:30 p.m. de este sábado, y fue atendido por buzos de la Benemérita.