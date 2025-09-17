Las autoridades identificaron con el apellido Medina y de 55 años de edad, al hombre que falleció tras ser atropellado la noche de este martes en La Radial, a la altura de Naranjo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. en vía pública, cuando la víctima fue impactada por un vehículo mientras caminaba sobre la carretera.

“De acuerdo a la versión preliminar, el ahora fallecido por razones que no están claras iba caminando por el centro de la vía pública cuando fue atropellado por un vehículo, siendo que el mismo quedó sin vida en el lugar”, explicó el OIJ.

Al conductor del vehículo involucrado se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón se presentaron en el sitio para realizar la inspección de la escena, el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso permanece en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias que mediaron en el accidente.