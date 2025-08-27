Las autoridades judiciales identificaron a la víctima asesinada la tarde de este miércoles en el sector de Pueblo Nuevo de Limón, como un hombre de apellido Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense,

El incidente se reportó a las 12:25 p. m., cuando el ofendido se encontraba dentro de un automóvil en vía pública y fue abordado por 4 sujetos que también viajaban en otro vehículo.

Los atacantes dispararon en múltiples ocasiones contra Rodríguez, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Dentro del automóvil también se encontraba una menor de 4 años, que resultó ilesa pese al ataque.

Tras el homicidio, los agresores huyeron del sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios balísticos que ayuden a identificar a los responsables.

El fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.