Un hombre fue asesinado la tarde del martes en el sector en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, sobre la Ruta 32.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte se habría dado al ser aproximadamente 5:30 p.m.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

En apariencia, el ahora fallecido transitaba cerca del puente Ricardo Saprissa, cuando fue interceptado por 2 sujetos en motocicleta.

Estos habrían disparado en al menos 5 ocasiones contra la integridad del masculino, provocándole la muerte en el sitio.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

Agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue identificado como un hombre de apellido Azofeifa de 74 años.

En el sitio, las autoridades recolectaron indicios balísticos que serán analizados.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

El caso se mantiene en investigación.