Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el sector de barrio Guayabal, en Siquirres de Limón, en un hecho que se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

El incidente fue reportado alrededor de las 8:49 p.m., cuando, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba dentro de un vehículo y, en apariencia, fue interceptada por varios sujetos.

De acuerdo con la versión inicial, los atacantes habrían disparado en múltiples ocasiones contra el interior del automotor, impactando al conductor.

La víctima fue identificada por agentes del OIJ como un hombre de apellido Acosta, de 33 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y extremidades. Fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Foto: corresponsal de. la zona.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hombre habría intentado salir del vehículo y huir tras el ataque; sin embargo, cayó en vía pública, donde finalmente falleció.

En la escena, los investigadores lograron recolectar varios indicios balísticos, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses como parte del proceso investigativo.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso continúa en investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.