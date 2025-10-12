El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre que murió la tarde de este domingo durante una balacera ocurrida en el sector de Corales, Limón, en medio de las actividades de los Carnavales de Limón 2025.

“El afectado fue identificado como un masculino de apellido Myrie, de 33 años de edad. De acuerdo con la información preliminar, el masculino en apariencia se encontraba participando en una de las actividades festivas que se desarrollan en la zona, cuando supuestamente fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego”, explicó el OIJ.

El hecho se reportó alrededor de la 1:30 p.m., cuando las autoridades recibieron el aviso de una persona herida en vía pública.

Tras el incidente, la Comisión de Carnavales de Limón 2025 emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del fallecido.

Comunicado.

En apariencia, Myrie fue trasladado en un vehículo particular al hospital Tony Facio, donde fue declarado fallecido.

De acuerdo con el OIJ, por el momento, no hay personas detenidas, y el caso permanece en investigación.

Las autoridades judiciales se encuentran a la espera de realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.