Una riña entre dos mujeres ocurrida frente a una escuela en La Guaria de Guácimo, Limón, terminó en tragedia este jueves al mediodía, luego de que una de ellas muriera tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

La fallecida fue identificada con el apellido Cruz, de 53 años, mientras que la sospechosa, de apellido Chavarría, de 33 años, fue detenida en el sitio por oficiales de la Fuerza Pública.

“En apariencia en vía pública se presenta la riña entre dos femeninas y en un momento dado una de estas saca presuntamente un arma blanca y en apariencia hiere en al menos 8 ocasiones a la ahora fallecida, la cual respondía al apellido de Cruz de 53 años”, explicó el OIJ.

Los agentes judiciales confirmaron que la sospechosa fue capturada de inmediato.

“La detenida responde al apellido de Chavarría de 33 años”, agregó el OIJ.

Sospechosa de homicidio detenida. Foto: MSP.

La víctima fue declarada sin vida en el lugar por la Cruz Roja Costarricense, tras recibir una alerta a las 11:38 a. m. sobre el incidente ocurrido a un costado de la plaza de fútbol, contigua al centro educativo.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Así quedó escena tras mortal riña entre mujeres

El origen del conflicto

De acuerdo con Jessica Muñoz, sobrina de la fallecida, la discusión se habría originado por problemas previos entre madres de familia cuyos hijos estudiaban en la misma escuela.

“Ella ya nos había dicho que tenía problemas con una mamá de la escuela. Le habíamos recomendado poner una denuncia, pero nunca lo hizo porque eran discusiones por los chiquillos”, relató Muñoz.

Sobrina de fallecida en riña entre mujeres.

La familiar explicó que el hijo de la víctima, un niño con autismo, solía ser objeto de malos entendidos con otros menores, lo que habría provocado las tensiones.

“El niño tenía autismo y a veces lo malinterpretaban. La otra señora se enojaba mucho por eso”, indicó.

Según su versión, la sospechosa habría citado a Cruz frente a la escuela para “hablar” del tema, pero la discusión terminó en un violento ataque.

“Ella la llamó para que se vieran cuando los niños salían de clases. Fue ahí donde la atacó”, dijo Jessica, quien lamentó el desenlace. “Queremos justicia. No vamos a descansar hasta que esa mujer pague por lo que hizo. Esto no se va a quedar así”, concluyó.

Testigos señalaron que durante el incidente, un joven que sería hijo de la detenida intentó ingresar al sitio en motocicleta, pero fue retenido por oficiales.

En apariencia el joven sería hijo de la mujer detenida.

El caso permanece en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca esclarecer las circunstancias exactas de esta mortal riña.