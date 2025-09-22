El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a conductor de ambulancia privada que sufrió un accidente la madrugada de este lunes, en Abangares.
Se trata de un hombre de apellido Hernández, de 21 años, quien se dirigía a realizar un traslado en sentido Cañas- San José, cuando el mismo, al parecer, pierde el control del vehículo y colisiona con un camión.
A raíz de esto, el conductor fallece en el sitio, mientras que una mujer de apellido Salgado, de 29 años y un bebé de 4 meses, ocupantes de la ambulancia, resultan heridos y son trasladados al centro médico en condición estable.
El caso se encuentra bajo investigación.