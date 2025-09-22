El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a conductor de ambulancia privada que sufrió un accidente la madrugada de este lunes, en Abangares.

Mortal accidente en Guanacaste.

Se trata de un hombre de apellido Hernández, de 21 años, quien se dirigía a realizar un traslado en sentido Cañas- San José, cuando el mismo, al parecer, pierde el control del vehículo y colisiona con un camión.

A raíz de esto, el conductor fallece en el sitio, mientras que una mujer de apellido Salgado, de 29 años y un bebé de 4 meses, ocupantes de la ambulancia, resultan heridos y son trasladados al centro médico en condición estable.

El caso se encuentra bajo investigación.