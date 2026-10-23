Identifican a chofer que murió tras chocar contra tráiler en Liberia

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia identificaron al hombre que perdió la vida durante la madrugada de este viernes, tras un violento choque frontal contra un tráiler en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste.

La víctima mortal respondía al apellido Ortiz, de 46 años.

De acuerdo con el informe oficial brindado por la policía judicial, el suceso se reportó a las 3:55 a.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la ruta hacia Peñas Blancas.

Las pesquisas preliminares señalan que Ortiz conducía su vehículo liviano en sentido de norte a sur. Por razones que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del automotor, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra el vehículo pesado que circulaba en sentido opuesto.

A la llegada de las unidades de emergencia, el chofer ya no contaba con signos vitales y fue declarado fallecido en la escena.

Los agentes judiciales efectuaron el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para determinar las causas exactas que mediaron en el fatídico accidente.

Periodista: Luis Diego Mora