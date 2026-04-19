Las autoridades han identificado a José Cubillos García, un joven de 23 años, como el autor del violento ataque ocurrido el sábado 18 de abril en Bogotá.

El incidente tuvo lugar en medio del rodaje de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, donde Cubillos García irrumpió de manera agresiva, dejando un saldo de tres personas muertas, incluyendo al propio atacante.

Según el reporte oficial, el agresor abordó inicialmente a una de las víctimas, quien se encontraba desprevenida contra una reja, y la atacó directamente en el cuello con un arma blanca.

La intervención inmediata de otros miembros del equipo de grabación para detener la agresión desencadenó una riña en la que Cubillos García hirió mortalmente a dos personas más antes de fallecer en el lugar durante la confrontación.

El perfil del atacante revela un historial de conductas violentas recientes en la misma zona de la localidad de Santa Fe.

Tan solo 2 días antes de la tragedia en el set, Cubillos García había protagonizado un incidente violento contra el personal de seguridad de un instituto de salud cercano, situación que llevó a las autoridades a decomisarle un arma blanca en ese momento.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, aclaró que el ataque no estuvo motivado por un hurto, sino que se trató de “hechos de intolerancia”.

Esta versión coincide con las denuncias de ciudadanos y trabajadores del medio audiovisual, quienes describieron al sujeto como un “desadaptado” y exigieron mayores garantías de seguridad para el desarrollo de sus actividades en la capital colombiana.