Un adulto mayor perdió la vida este miércoles luego de ser atacado a balazos en su vivienda en Aguas Zarcas de Matama, Limón.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta aproximadamente a las 4:00 a.m.

Según destacan las autoridades, los vecinos habrían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

Debido a esto, se dirigieron a la vivienda del adulto, donde lo encontraron sin vida.

Agentes Judiciales se movilizaron al sitio. Allí identificaron al adulto de apellido Mora, de 72 años.

Además, se recolectaron indicios balísticos. Las autoridades destacan que de momento no hay personas detenidas por este caso.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en identificación.