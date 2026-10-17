Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un total de 167 especies de fauna fueron documentadas en áreas verdes vinculadas a las instalaciones de HEINEKEN Costa Rica y su entorno en el Corredor Biológico Interurbano Cubujuquí, Heredia, como parte del proyecto Eco-Conexión Urbana.

Foto: cortesía.

El monitoreo realizado durante 2025 permitió identificar 60 nuevos registros y generar información sobre la biodiversidad presente en este territorio.

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Los resultados se dan a conocer en el marco del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se conmemora cada 18 de octubre, y buscan aportar información para orientar futuras acciones de conservación y fortalecer la conectividad ecológica en espacios urbanos.

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De acuerdo con los datos del proyecto, el monitoreo registró 83 especies de aves, 12 de murciélagos, nueve de mamíferos terrestres, 12 de reptiles y seis de anfibios. A estos hallazgos se suman 45 familias de insectos identificadas durante el estudio.

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Estos grupos cumplen funciones importantes en los ecosistemas, como la polinización, la dispersión de semillas y el control biológico. Por ello, conocer cuáles especies habitan en las áreas verdes permite comprender mejor las dinámicas naturales del entorno y reconocer las condiciones que favorecen la presencia de vida silvestre.

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El monitoreo también evidenció diferencias entre los espacios estudiados. Las áreas con zonas ribereñas y cuerpos de agua presentaron la mayor riqueza biológica, un resultado que aporta elementos para orientar el manejo de estos sitios y determinar oportunidades para mejorar la conectividad entre hábitats.

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“Estos resultados marcan un punto de partida para una nueva etapa de Eco-Conexión Urbana. Ahora el reto es transformar el conocimiento que hemos generado en nuevas oportunidades para el territorio”, afirmó Timothy Scott Hall, director de Relaciones Corporativas de HEINEKEN Costa Rica.

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El proyecto también involucró a personas voluntarias en actividades de ciencia ciudadana. En total, 117 participantes colaboraron en iniciativas de monitoreo, incluidas jornadas de observación de aves, con el propósito de complementar el trabajo científico y acercar el conocimiento sobre biodiversidad a los colaboradores y las comunidades cercanas.

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La siguiente fase contempla ampliar el conocimiento sobre la flora y fauna, identificar posibles puntos de conectividad para la vida silvestre y desarrollar acciones de educación ambiental. La iniciativa también prevé mantener la colaboración con organizaciones, especialistas y otros actores del territorio.